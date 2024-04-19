Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Angkatan Udara Israel Hantam Jihad Islam Palestina saat Roket Ditembakkan ke Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |18:35 WIB
Angkatan Udara Israel Hantam Jihad Islam Palestina saat Roket Ditembakkan ke Israel
Angkatan Udara Israel hantam Jihad Islam Palestina saat roket ditembakkan ke Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

ISRAEL - Sayap bersenjata Jihad Islam Palestina melakukan dua serangan roket ke Israel selatan pada Kamis (18/4/2024) ketika militer Israel menyerukan serangan udara terhadap puluhan sasaran di Jalur Gaza.

Dalam penilaian medan perang terbaru mereka, lembaga pemikir yang berbasis di AS, Institute for the Study of War (ISW) dan Critical Threats Project (CTP) melaporkan bahwa pasukan Israel menyelesaikan operasi selama seminggu di Nuseirat di Gaza tengah untuk memperluas koridor Netzarim, yang membelah wilayah Palestina menjadi dua.

Dikutip Reuters, koridor tersebut jalan sepanjang 6,5 km (4 mil) yang dibangun oleh Israelmembentang dari timur ke barat dan dirancang untuk memberikan akses cepat kepada militer Israel ke Gaza dan untuk memutus pergerakan warga Palestina antara utara dan selatan di wilayah tersebut.

ISW dan CTP mengatakan sebelumnya bahwa Hamas dan kelompok bersenjata lainnya kemungkinan menggunakan wilayah di Jalur Gaza tengah sebagai pangkalan belakang untuk menargetkan pasukan Israel di Gaza utara dan juga menyelinap ke wilayah yang sebelumnya telah dibersihkan di Kota Gaza selatan.

(Susi Susanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
