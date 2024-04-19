Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bentrok Maut 2 Ormas di Dago Bandung Tewaskan 1 Orang Belum Ada Tersangka, Ini Kronologinya

Agus W , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:20 WIB
Bentrok Maut 2 Ormas di Dago Bandung Tewaskan 1 Orang Belum Ada Tersangka, Ini Kronologinya
TKP Bentrok Maut/Foto: MNC Media
A
A
A

BANDUNG - Polrestabes Bandung belum menetapkan tersangka bentrokan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) di kawasan Dago, Jalan Dayang Sumbi, Kelurahan Lebakwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kamis, 18 April 2024.

Bentrokan berdarah itu mengakibatkan satu orang tewas dan beberapa luka-luka. Saat ini, polisi melakukan penyelidikan. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV.

"Ya pemeriksaan masih berlanjut,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).

“Tim jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung masih melakukan pemeriksaan seluruh saksi dan CCTV serta keterangan di lapangan. Total saksi lima orang. Pasti nanti kami akan rilis kalau sudah jelas,"sambungnya.

Saat ini kata dia, kronologi bentrokan maut itu masih didalami. Namun kronologi sementara, sama dengan keterangan awal, yaitu, terjadi kesalahpahaman antara anggota ormas Manggala dan Sundawani yang dipicu tabrakan motor di Jalan Dayang Sumbi.

"Ada yang tertabrak, selisih paham. Kemudian datang teman-temannya. Tapi jelasnya nanti setelah pemeriksaan," ujar Kombes Pol Budi.

Untuk antisipasi kejadian pada Kamis malam, tutur Kapolrestabes, Ketua Ormas Manggala dan Sundawani telah dipertemukan. Mereka sepakat untuk sama-sama menjaga situasi kondusif dan memberikan pernyataan bahwa proses hukum diberikan ke pihak kepolisian.

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Bentrokan viral Bentrok Ormas
