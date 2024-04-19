Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Tangkap Hacker Asal Cianjur, Jebol Blokir Situs Judi Online Pakai Aplikasi Khusus

Ricky Susan , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:06 WIB
Polisi Tangkap <i>Hacker</i> Asal Cianjur, Jebol Blokir Situs Judi <i>Online</i> Pakai Aplikasi Khusus
Hacker asal Cianjur ditangkap. (Foto: Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR – Seorang peretas alias hacker warga Tangerang, A (41) ditangkap jajaran Polres Cianjur. A ketahuan menjalankan usaha membuat atau menjual shortcut website atau aplikasi yang dapat mengakses situs judi online yang sudah terblokir.

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) telah berupaya memblokir situs-situs judi online. Namun pelaku berinisial A ini malah membuat cara mudah mengakses situs yang sudah terblokir.

 BACA JUGA:

"Jadi pelaku ini membuat shortcut website atau shortcut aplikasi, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mengunduh aplikasi judi online mudah tanpa terblokir oleh Kominfo," tutur Kapolres Cianjur AKBP Aszhari Kurniawan, Jumat (19/4/2024).

Pelaku menjual shortcut web atau aplikasi di sebuah marketplace ternama yang mudah diakses masyarakat. Satu shortcut link judi online awalnya dibanderol dengan harga Rp150 ribu.

“Setelah bertransaksi, pembeli akan diarahkan melalui e-mail untuk mengunduh aplikasi judol tanpa harus menggunakan virtual privat network (VPN) dan tanpa terblokir," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146065/judi-Z9aY_large.jpg
Gerebek Judi Sabung Ayam, Polisi Ringkus 18 Orang di Cimenyan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126267/polri-ylR8_large.jpg
Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037748/markas-judi-sabung-ayam-di-bekasi-diobrak-abrik-polisi-70-orang-ditangkap-N81vENs9ce.jpg
Markas Judi Sabung Ayam di Bekasi Diobrak-abrik Polisi, 70 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033239/buru-juru-tulis-judi-togel-polisi-sisir-warung-tuak-di-dolok-masagal-simalungun-yUMHgNmjvx.jpg
Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025814/daftar-kasino-terbesar-di-dunia-surga-bagi-para-penggila-judi-ziuRY0eK0g.jpg
Daftar Kasino Terbesar di Dunia, Surga bagi Para Penggila Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022668/soal-judi-online-habiburokhman-teman-teman-dpr-dan-dprd-ada-juga-yang-terpapar-2ncbiU4ToO.jpg
Soal Judi Online, Habiburokhman: Teman-Teman DPR dan DPRD Ada Juga yang Terpapar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement