Polisi Tangkap Hacker Asal Cianjur, Jebol Blokir Situs Judi Online Pakai Aplikasi Khusus

CIANJUR – Seorang peretas alias hacker warga Tangerang, A (41) ditangkap jajaran Polres Cianjur. A ketahuan menjalankan usaha membuat atau menjual shortcut website atau aplikasi yang dapat mengakses situs judi online yang sudah terblokir.

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) telah berupaya memblokir situs-situs judi online. Namun pelaku berinisial A ini malah membuat cara mudah mengakses situs yang sudah terblokir.

BACA JUGA:

"Jadi pelaku ini membuat shortcut website atau shortcut aplikasi, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mengunduh aplikasi judi online mudah tanpa terblokir oleh Kominfo," tutur Kapolres Cianjur AKBP Aszhari Kurniawan, Jumat (19/4/2024).

Pelaku menjual shortcut web atau aplikasi di sebuah marketplace ternama yang mudah diakses masyarakat. Satu shortcut link judi online awalnya dibanderol dengan harga Rp150 ribu.

“Setelah bertransaksi, pembeli akan diarahkan melalui e-mail untuk mengunduh aplikasi judol tanpa harus menggunakan virtual privat network (VPN) dan tanpa terblokir," jelasnya.