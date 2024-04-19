Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pengakuan Mengejutkan Ijal Pembunuh Didi yang Mayatnya Dicor dengan Keramik di Dapur

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |23:16 WIB
Pengakuan Mengejutkan Ijal Pembunuh Didi yang Mayatnya Dicor dengan Keramik di Dapur
Ijal tersangka pembunuh Didi (Foto: MPI/Ferry Bangkit)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Ijal (31), tersangka pembunuhan terhadap pegawai Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Bandung, Didi Hartanto (42) tertunduk lesu saat dirilis polisi di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat (19/4/2024).

Tersangka yang merupakan warga Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu memakai balaclava atau penutup kepala saat dihadirkan pihak kepolisian. Rilis dipimpin langsung Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono.

Dalam rilis itu, tersangka Ijal mengaku menyesal telah menghabisi nyawa Didi Hartanto secara sadis. Dirinya terpaksa melakukan perbuatan keji itu lantaran tidak memiliki uang.

 BACA JUGA:

"Nyesel, itu terpaksa karena saya gak punya uang," ucap Ijal.

Ijal menyebut, pembunuhan terhadap korban Didi Hartanto sudah direncanakan dua hari sebelum aksi sadia itu dilakukan. Dia melakukan aksi kejinya pada 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB lalu menguburnya di bagian dapur rumah.

"Jadi bukan karena upah dua hari gak dibayarkan. Setelah membunuh, penguburan korban dilakukan dari jam 03.00 dini hari sampai jam 06.00 pagi," ujarnya.

Korban yang sudah tidak berdaya setelah dihantam besi oleh Ijal yang merupakan pekerja serabutan itu langsung tak sadarkan diri. Ijal kemudian berusaha menghilangkan jejak kejahatannya. Malam itu juga, Ijal terpikir untuk mengubur jasad Didi demi menghapus jejak. Ruang belakang rumah Didi menjadi titik yang dipilih olehnya untuk menggali lubang.

"Iya dilakukan sendiri. Kurang lebih jam 11 malam (korban meninggal). Selesai mengubur jam 4 subuh. (Sengaja mengubur) supaya gak ketahuan," tutur Ijal.

 BACA JUGA:

Untuk menyamarkan jejak pembunuhannya, Ijal sengaja merapikan seisi rumah dan memasang kembali keramik di atas lubang kubur di ruang belakang rumah Didi. "Jadi dibongkar dulu kemudian dipasang lagi keramik biar sama warnanya. Memang di rumah itu ada keramik yang sama yang belum terpasang," ucapnya.

Setelah memastikan tidak ada jejak, Ijal kemudian meninggalkan rumah Didi dan bertolak ke rumahnya di Kecamatan Saguling untuk menemui istri dan anaknya. "Setelah itu pulang ke Saguling. Tapi gak cerita apa-apa ke istri jadi istri gak tahu," ucap Ijal.

Namun Ijal tidak pergi dengan tangan kosong, pelaku malah menggondol dua unit kendaraan roda 2, dompet, dan sertifikat rumah milik korban. "Iya (saya) mengambil motornya. Dompet ada uangnya seratus ribu. Sertifikat rumah tapi belum sempat digadaikan. Satu motor sudah dijual Rp5 juta," tutur Ijal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement