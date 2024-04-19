Jenazah Iwan Eks Casis Bintara TNI AL Tiba di Nias, Disambut Isak Tangis Keluarga

Jenazah Iwan Telaumbanua disambut isak tangis keluarga setiba di rumah duka di Sifaoroasi, Nias, Sumatera Utara (Foto: MPI/Jonirman)

NIAS SELATAN - Jenazah Iwan Sutrisman Telaumbanua, eks Casis Bintara TNI Angkatan Laut (AL) korban pembunuhan oknum Pom Lanal Nias Serda Adan bersama rekannya, telah tiba di rumah duka di Desa Sifaoroasi, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Jumat (19/4/2024) siang.

Setibanya di rumah duka, disambut dengan isak tangis keluarga. Kembalinya jenazah Iwan ini di kampung halaman merupakan sebuah keinginan besar keluarga.

Dari pantauan dilokasi, terlihat tangisan sang ibunda almarhum Iwan pecah dan tak terbendung melihat sang anak pulang dalam sebuah peti.

BACA JUGA:

Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan jenazah Iwan akan dikebumikan, pasalnya keluarga masih merundingkan kapan jadwal yang disepakati bersama.

"Kita masih menyepakati bersama keluarga kapan dikebumikan anak kita Iwan," kata Yason Telaumbanua, paman Iwan.