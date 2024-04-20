Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ribut Soal Hasil Buah Sawit, Pemuda di Rohul Tebas Leher Temannya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |20:49 WIB
Ribut Soal Hasil Buah Sawit, Pemuda di Rohul Tebas Leher Temannya
Pelaku pembunuhan di Rohul (Foto: dok polisi)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang pemuda di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau berinisial TH (20) diamankan pihak kepolisian karena menjadi pelaku pembunuhan Fahru Rozy (17), pria yang dikenalnya.

Pelaku membunuh dengan cara menebas leher korban. Diduga penyebab pembunuhan itu karena pelaku curiga bahwa korban yang mengambil buah kelapa sawit yang diambil pelaku dari areal perusahaan sawit.

Sempat buron, polisi berhasil menangkap tersangka."Tersangka berhasil ditangkap saat akan ke rumah saudarannya," kata Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono didampingu Humas Polres Rohul Refly Harahap Sabtu (20/4/2024).

Dari keterangan saksi dan keterangan pelaku, bahwa kejadian pembunuhan ini terjadi pada 19 April 2024. Saat itu, korban Fahru Rozy dan kakak korban melintas di kebun kelapa sawit di desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam, Rokan Hulu dengan sepeda motor.

Pelaku yang berada di lokasi menghentikan sepeda motor korban. Dia menanyakan keberadaan Rizal di mana. Bagi pelaku, Rizal dan korbanlah yang mengambil buah sawit yang diambil pelaku di kebun sawit PT SAM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polres Rohul Sawit pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement