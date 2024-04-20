Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kakek Penjual Jagung Coba Perkosa Gadis 17 Tahun, Endingnya Tak Disangka

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |03:30 WIB
Kakek Penjual Jagung Coba Perkosa Gadis 17 Tahun, Endingnya Tak Disangka
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

GARUT - Penjual jagung berinisial AW (60) ditangkap polisi karena mencoba memerkosa seorang remaja putri berusia 17 tahun. Aksinya pemerkosaan gagal lantaran korban mencoba melawan dan menendang pelaku. Sang kakek pun kabur.

Kapolsek Pasirwangi Iptu Wahyono Aji menyebutkan bahwa percobaan perkosaan itu terjadi pada Kamis 18 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Korban yang sedang menonton televisi dan memainkan handphone di rumahnya di Kampung Talagagede, Desa Talaga, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, secara tiba-tiba didatangi pelaku.

"Saat itu korban sedang memainkan telepon genggam sambil menonton televisi, sendirian. Pelaku tiba-tiba masuk ke rumah yang menjadi TKP," kata Iptu Wahyono Aji, Jumat (19/4/2024).

 BACA JUGA:

Usai masuk tanpa permisi, AW kemudian mencoba memeluk dan mencium korban. Korban yang kaget dengan perbuatan pelaku langsung berontak.

"Pelaku terus berupaya melepas celana korban ketika korban berontak. Hingga akhirnya korban menendang pria itu dan kabur dari TKP," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
