PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Cak Imin : Silakan Daftar di DPC atau ke DPP

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan calon yang diusung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah lumbung suara seperti Jakarta, Jawa Barat (Jabar) hingga Jawa Timur (Jatim). PKB membuka pendaftaran untuk menjaring calon kepala daerah yang akan diusung dan didukung di Pilkada 2024.

"Oke, jadi kami belum bisa memutuskan siapapun calonnya untuk DKI, Jawa Barat, Jawa Timur maupun di mana-mana," kata Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinasnya, Komplek Widya Candra IV, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengaku, pihaknya saat ini tengah menunggu masyarakat yang berminat menjadi kepala daerah melalui PKB. Namun, Muhaimin berkata, pihaknya akan melakukan uji bagi calon kepala daerah yang hendak maju dari pilkada.

"Kami hanya bisa menunggu siapa saja yang mendaftar, lalu kita uji, kita libatkan tokoh-tokoh untuk melakukan uji publik dan kita beri keleluasaan tokoh-tokoh untuk menentukan. Jadi penentuannya nanti bukan hanya semata-mata ditentukan oleh PKB. Tapi betul-betul ditentukan oleh harapan masyarakat pada umumnya," terang Muhaimin.

Terlepas dari itu, Muhaimin menyampaikan, PKB mengundang seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, terkhusu yang memiliki gagasan dan cita-cita untuk membangun bangsa.

"Silakan mendaftarkan ke PKB, karena kami tidak membatasi diri hanya kader, tetapi semua pihak baik itu berbeda suku, agama, ras dan golongan mau pun berbeda partai dengan demikian untuk pilkada yang jumlahnya sangat besar ini," ucap Muhaimin.

"Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat, tokoh yang punya komitmen, yang punya calon, bahkan yang mau mencalonkan diri, kami persilakan mendaftarkan di masing kantor DPC atau langsung ke DPP," imbuhnya.