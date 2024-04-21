Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,6 Guncang Sumbawa NTB

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:57 WIB
Gempa M3,6 Guncang Sumbawa NTB
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 3,6 magnitudo mengguncang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (21/4/2024) pagi ini.

"Mag:3.6, 21-Apr-2024 10:25:45WIB, Lok:9.60LS, 117.77BT (129 km Tenggara SUMBAWA-NTB), Kedalaman:11 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menjelaskan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Lebih lanjut, Belum diketahui gempa bumi turut dirasakan dan berdampak kepada permukiman warga atau tidak.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa NTB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180405//cuaca_jabodetabek-5cTg_large.jpg
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180165//hujan-p3Pm_large.jpg
Cuaca Jakarta Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179948//hujan-uo27_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Hujan Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941//gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939//gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882//gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement