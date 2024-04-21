Gempa M3,6 Guncang Sumbawa NTB

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 3,6 magnitudo mengguncang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (21/4/2024) pagi ini.

"Mag:3.6, 21-Apr-2024 10:25:45WIB, Lok:9.60LS, 117.77BT (129 km Tenggara SUMBAWA-NTB), Kedalaman:11 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menjelaskan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Lebih lanjut, Belum diketahui gempa bumi turut dirasakan dan berdampak kepada permukiman warga atau tidak.

(Awaludin)