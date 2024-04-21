Viral! Pantai Teluk Labuan Dipenuhi Sampah, Kondisinya Memprihatinkan

PANDEGLANG - Jagad media sosial sempat dihebohkan oleh kondisi Pantai Teluk, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten beberapa waktu. Tumpukan sampah yang menggunung menjadi salah satu panorama yang menghiasi.

Kondisi itu pun lantas mendapat perhatian dari salah satu komunitas peduli lingkungan. Betul, Pandawara Grup. Aksi mereka mendatangi Pantai Teluk dan menobatkan sebagai Pantai Terkotor nomor 1 di Indonesia viral di media sosial.

Berbagai pihak pun turun untuk melakukan aksi bersih-bersih bersama mereka. Termasuk pihak pemerintah daerah, TNI dan Polri.

Ironisnya, usai aksi bersih-bersih yang berhasil menyedot perhatian publik itu kondisi Pantai Teluk Labuan lagi-lagi dipenuhi sampah.

Hal itu ramai di media sosial setelah akun Instagram @infoPandeglang memposting sebuah video terkini kondisi Pantai Teluk Labuan yang dipenuhi sampah setelah dibersihkan berbagai pihak.

Dalam video juga diperlihatkan, kondisi sampah plastik menumpuk di sepanjang bibir Pantai Teluk Labuan.

"Masih ingat gak tahun lalu ramai dibicarakan sebagai Pantai Terkotor di Indonesia oleh Pandawara Group. Berikut Situasi terkini di Pantai Teluk, Labuan Pandeglang,"tulis akun @infoPandeglang, Minggu (21/4/2024).