Pasukan Israel Bunuh 14 Warga Palestina dalam Serangan di Tepi Barat yang Diduduki

Pasukan Israel bunuh 14 warga Palestina dalam serangan di Tepi Barat yang diduduki (Foto: AP)

ISRAEL - Pasukan Israel membunuh 14 warga Palestina dalam serangan di Tepi Barat yang diduduki pada akhir pekan. Sementara itu, seorang sopir ambulans tewas ketika ia hendak menjemput orang-orang yang terluka akibat serangan terpisah yang dilakukan oleh pemukim Yahudi yang kejam.

Pihak berwenang Palestina mengatakan pasukan Israel memulai serangan panjang pada Jumat (19/4/2024) dini hari di daerah Nur Shams, dekat kota Tulkarem di Palestina dan masih saling baku tembak dengan pejuang bersenjata hingga Sabtu (20/4/2024).

Kendaraan militer Israel berkumpul dan terdengar suara tembakan, sementara setidaknya tiga drone terlihat melayang di atas Nur Shams, kawasan yang menampung pengungsi dan keturunan mereka dari perang tahun 1948 yang menyertai berdirinya negara Israel.

Dikutip Reuters, Brigade Tulkarm, yang mengelompokkan pasukan dari berbagai faksi Palestina, mengatakan para pejuangnya terlibat baku tembak dengan pasukan Israel pada Sabtu (20/4/2024).

Tepi Barat, wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 kilometer dan lebar 50 kilometer, telah menjadi jantung konflik Israel-Palestina sejak direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Perang Gaza telah membayangi kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut, termasuk serangan rutin tentara terhadap kelompok militan, amukan pemukim Yahudi di desa-desa Palestina, dan serangan jalanan oleh warga Palestina terhadap warga Israel.

Ribuan warga Palestina telah ditangkap dan ratusan lainnya terbunuh dalam operasi rutin yang dilakukan oleh tentara dan polisi Israel sejak dimulainya perang Gaza. Sebagian besar warga Palestina adalah anggota kelompok bersenjata, namun juga ada yang melakukan pelemparan batu kepada pemuda dan warga sipil yang tidak terlibat.

Pada Sabtu (20/4/2024), otoritas kesehatan Palestina mengatakan setidaknya 14 warga Palestina, dua di antaranya diidentifikasi oleh sumber dan pejabat Palestina sebagai pria bersenjata dan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, tewas dalam penggerebekan tersebut, salah satu jumlah korban terbesar di Tepi Barat. dalam beberapa bulan. Seorang pria lainnya terbunuh pada Jumat (19/4/2024).

Militer Israel mengatakan sejumlah militan tewas atau ditangkap dalam serangan itu, dan setidaknya empat tentara terluka dalam baku tembak.