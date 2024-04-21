Erdogan Bertemu Pemimpin Hamas di Istanbul, Bakal Bantu Lawan Israel?

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Istanbul, Turki pada Sabtu, (20/4/2024). Dalam pertemuan itu, Erdogan dan Haniyeh membahas upaya pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi di wilayah tersebut.

Itu adalah pertemuan pertama antara Erdogan dan delegasi Hamas yang dipimpin oleh Haniyeh sejak Israel melancarkan serangan militernya di Jalur Gaza. Kunjungan Haniyeh ke Turki terjadi tiga hari setelah ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Doha.

“Masalah-masalah yang berkaitan dengan serangan Israel terhadap tanah Palestina, khususnya Gaza, upaya pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai dan tidak terputus ke Gaza, serta proses perdamaian yang adil dan abadi di wilayah tersebut dibahas,” kata kepresidenan Turki dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Kunjungan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional menyusul laporan serangan Israel terhadap Iran minggu ini.

“Erdogan menekankan bahwa Israel tidak boleh mengambil keuntungan dari perkembangan (antara Iran dan Israel) dan penting untuk melakukan upaya yang akan kembali menarik perhatian ke Gaza,” tambah pernyataan itu.

Anggota NATO, Turki, mengecam serangan Israel di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan menyerukan gencatan senjata segera.

Erdogan menyebut Hamas sebagai “gerakan pembebasan” dan mengecam Barat atas apa yang ia sebut sebagai dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Ankara juga telah memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Israel.