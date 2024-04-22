Antara Gus Dur dan Soeharto Soal Demokrasi : Gitu Aja Kok Repot!

PADA saat Presiden Soeharto memimpin Indonesia, sejumlah kalangan mengkhawatirkan keselamatan KH. Abdurahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur, terutama sahabat-sahabatnya di Forum Demokrasi (Fordem). Mereka pun salut dengan keberanian Gus Dur melawan diskriminasi Orde Baru.

Suatu ketika, wartawan senior, Selamun Yoanes Bosco atau yang dikenal Don Bosco Selamun menceritakan pengalaman mewawancarai Gus Dur. Ia salut dengan keberanian Gus Dur di tengah ketakutan orang-orang di zaman itu.

“Gus, (dengan keberanian Anda) Anda ingin dikenang sebagai apa jika Tuhan memanggil kelak?” tanya Don Bosco Selamun, seperti dilansir dari nu.or.id, Senin (22/4/2024).

“Tulis di batu nisan saya: di sini beristirahat seorang pejuang kemanusiaan sejati,” jawab Gus Dur mantap.

“Ndak ingin dikenang sebagai tokoh Muslim yang hebat, Gus?” tanya Don Bosco.

“Apa pentingnya?” Gus Dur balik bertanya.