INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Datang dengan Menenteng Koran, Oknum Wartawan Lecehkan Guru PAUD

Indra Siregar , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |03:03 WIB
Datang dengan Menenteng Koran, Oknum Wartawan Lecehkan Guru PAUD
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Diduga melakukan pelecehan terhadap seorang Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sungkai Utara Lampung Utara. Oknum wartawan ini harus menanggung akibat dan berurusan pada hukum.

Informasi yang didapat, bahwa oknum wartawan AI ini datang seorang diri ke TK di Desa Baru Raharja dengan membawa koran, Senin 22 April 2024 pagi. Namun, entah apa penyebabnya tak berselang lama didalam ruang AI diduga melakukan pencabulan terhadap USN Guru yang menyambutnya saat bertamu.

Usai laporan, USN mengatakan bahwa pelaku datang dengan membawa koran, kemudian melakukan bincang bincang (basa basi) dan mendekati dari samping.

"Dia deketin saya sambil merangkul. Saat itu langsung (melakukan pencabulan)," kata USN.

Di tempat yang sama, Yuli saksi yang berada di lokasi menceritakan, bahwa pelaku berkunjung ke TK dan disambut dengan baik. Saat itu ia hendak keluar ruangan untuk membeli sesuatu, namun karena firasat tidak baik ia berbalik melihat dari jendela dan mengetahui kejadian dugaan pencabulan.

"Berkunjung ke TK kami, dia ngasi koran saya keluar sebentar, tapi ada firasat ga enak saya ngintip dari jendela, saya ngeliat pelecerahan itu," ucapnya.

Sementara saudara kandung korban, Memet, berharap agar pihak kepolisian dapat menghukum seberat beratnya sesuai dengan perbuatan pelaku. "Kami dari keluarga minta, pelaku dihukum seberat beratnya." Kata dia.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
lampung PAUD Pelecehan Seksual
