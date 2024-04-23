Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono di Maluku Utara Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:47 WIB
BANDUNG - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, telah terjadi erupsi di Gunung Dukono, Maluku Utara pada Selasa (23/4/2024) pukul 09:41 WIT.

PVMBG mengatakan, erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo 27 mm dan dan lama gempa 51.41 detik. Selain itu, tinggi kolom abu teramati sekitar 1.200 m di atas puncak atau 2.287 m di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara," tulis keterangan resmi PVMBG.

Atas peristiwa ini, PVMBG menetapkan status Gunung Dukono berada pada Level II atau waspada. Tak itu, PVMBG juga mengeluarkan dua rekomendasi bagi masyarakat, di antaranya:

Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri
Gunung Gede Alami Peningkatan Gempa Vulkanik, 21 Kejadian Sehari
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Pagi Ini
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Capai 500 Meter
