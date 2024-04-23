Gunung Dukono di Maluku Utara Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter

BANDUNG - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, telah terjadi erupsi di Gunung Dukono, Maluku Utara pada Selasa (23/4/2024) pukul 09:41 WIT.

PVMBG mengatakan, erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo 27 mm dan dan lama gempa 51.41 detik. Selain itu, tinggi kolom abu teramati sekitar 1.200 m di atas puncak atau 2.287 m di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara," tulis keterangan resmi PVMBG.

Atas peristiwa ini, PVMBG menetapkan status Gunung Dukono berada pada Level II atau waspada. Tak itu, PVMBG juga mengeluarkan dua rekomendasi bagi masyarakat, di antaranya: