Warga Gelar Aksi Mancing Lele dan Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak Penghubung Tiga Desa

LEBAK - Sejumlah warga di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak menggelar aksi tanam pohon pisang dan mancing ikan lele di jalan rusak, Selasa (23/4/2024). Jalan tersebut merupakan akses penghubung tiga desa.

Aksi protes itu dilakukan mereka karena kesal kondisi jalan yang menghubungkan Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur dan Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak itu tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun.

"Waduh kalau ditanya lama sejak dulu (jalan rusak) sampai sekarang belum di bangun-bangun hingga saat ini. Jadi ini sangat menghambat aktivitas masyarakat," kata Rusdi warga Sukarendah saat berada di lokasi jalan rusak, Selasa (23/4/2024).

"Jangankan saya yang pada lewat juga pada ngeluh, apalagi pada musim hujan," tambah dia.

Sementara itu pengendara sekaligus kurir Gugun menjelaskan dari awal berkerja sebagai kurir jalan tersebut sudah rusak dan berlubang.

"Waktu saya zaman ngurir hampir tiga tahun udah ancur (jalan). Karena saya bukan orang sini asli jadi saya cuma kurir disini," ucapnya.