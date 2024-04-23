Kecurigaan Warga Terkait Pabrik Rumahan Sabu di Malang: Sering Lihat Kurir Ojol Bolak-balik

PASURUAN - Pabrik sabu dengan produksi jumlah besar diungkap Satnarkoba Polres Malang di Pasuruan. Pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya seorang pengedar narkotika jenis sabu bernama Muhammad Zainal Luthfi alias Pablo, di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada pertengahan Ramadan lalu.

Warga sekitar lokasi pabrik sabu di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, pun dibuat gempar. Warga mengaku memang sudah curiga dengan banyaknya orang-orang yang datang sebagai kurir ekspedisi dan ojek online (ojol). Tetapi beberapa kali para kurir dan ojol yang datang beralasan mengantarkan makanan atau paket barang.

Muhammad Khomsi, warga Dusun Ketanireng RT 3 RW 1 menyatakan, sering penghuni rumah yang mengontrak itu didatangi oleh kurir dan ojol. Alasannya mereka mengantarkan paket barang pesanan, atau makanan yang dibeli secara online.

"Sejak masuk September 2023 itu sering kurir nganter barang di sini, ojol juga katanya pesan makanan online di antar gitu. Tapi nggak bilang itu barang apa," ucap Khomsi, tetangga sekitar rumah produksi sabu, ditemui MPI pada Senin (22/4/2024).

Bahkan aktivitas kurir dan ojol yang datang itu tampak masih ada, saat kepolisian dari Satnarkoba Polres Malang menggelar rilis di lokasi rumah yang dikontrak oleh Innayatul Wafi (29) warga Perumahan Batumas, Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sejak Senin pagi (22/4/2024), hingga menjelang sore hari.

Para kurir itu dibuat kaget dengan banyaknya polisi di lokasi rumah. Hal ini membuat mereka lantas balik kanan tak jadi menuju rumah di area paling pojok, dari permukiman padat penduduk.