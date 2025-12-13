Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penangkapan Dewi Astutik Diapresiasi, Polri Diminta Bongkar Jaringan Narkoba Segitiga Emas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |22:59 WIB
Penangkapan Dewi Astutik Diapresiasi, Polri Diminta Bongkar Jaringan Narkoba Segitiga Emas
Polri Diminta Bongkar Jaringan Narkoba Segitiga Emas
A
A
A

JAKARTA– Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mendalami jaringan gembong narkoba Dewi Astutik alias Paryatin (PA) yang ditangkap di Kamboja. Ratu narkoba jaringan internasional ini ditangkap di Sihanoukville, Kamboja oleh BNN dan BAIS TNI.

Dewi Astutik alias Mami merupakan pelaku penyelundupan dua ton narkotika jenis sabu jaringan golden triangle alias segitiga emas senilai Rp5 triliun. Dia juga terlibat bersama gembong narkoba Fredy Pratama.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan, dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam pemberantasan narkotika harus menjadi sinyal jelas.

‘’Aparat jangan ragu menindak seluruh jaringan di balik Dewi Astutik, termasuk aktor di dalam negeri yang selama ini tersembunyi,” ujar Aminullah di Jakarta, Sabtu (13/11/2025).

“Dewi Astutik tak mungkin bisa memasukkan narkoba dengan nilai jumbo tanpa dukungan pihak lain di dalam negeri yang menjadi aktor intelektual. Aparat harus mengungkapnya,’’ lanjutnya.

Lebih lanjut, Aminullah menyampaikan pengungkapan aktor intelektual di balik jaringan narkoba adalah kunci untuk memutus rantai kriminal yang membahayakan generasi muda.

Kasus ini kata dia,  bukan sekadar penangkapan individu, tapi cerminan sistem yang memungkinkan narkoba masuk.

‘’Mengusut aktor intelektual adalah langkah penting untuk menegakkan keadilan, hukum, dan masa depan bangsa. Bayangkan potensi 8 juta jiwa yang bisa terselamatkan dari operasi  penangkapan narkoba milik jaringan Dewi ini,”ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189151//vape-l7wi_large.jpg
Zat Etomidate di Vape Masuk Narkotika Golongan II, Kini Penggunanya Bisa Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033//viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604//dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188056//penangkapan_narkoba-bMYf_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemasok Sabu Sopir Taksi Online yang Perkosa Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188052//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-N2zx_large.jpg
BNN Ungkap Jejak Pelarian Dewi Astutik, Buronan Narkoba Rp5 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement