HOME NEWS INTERNATIONAL

300 Jenazah Ditemukan di Kuburan Massal RS Gaza, Korban Dikubur dan Ditutupi Sampah

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:23 WIB
300 Jenazah Ditemukan di Kuburan Massal RS Gaza, Korban Dikubur dan Ditutupi Sampah
300 jenazah ditemukan di kuburan massal RS Gaza, korban dikubur dan ditutupi sampah (Foto: AFP)




GAZA – Para pejabat Palestina mengatakan mereka telah menggali hampir 300 jenazah di kuburan massal di halaman rumah sakit (RS) Nasser di Gaza Tidak jelas bagaimana mereka meninggal atau kapan mereka dikuburkan.

Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ravina Shamdasani mengatakan saat ini pihaknya sedang berupaya untuk menguatkan laporan dari pejabat Palestina bahwa 283 jenazah telah ditemukan di halaman rumah sakit Nasser, termasuk 42 jenazah yang telah diidentifikasi.

“Korban dilaporkan terkubur jauh di dalam tanah dan ditutupi sampah,” terangnya kepada wartawan di Jenewa, dikutip BBC.

"Di antara korban tewas diduga adalah orang-orang lanjut usia, perempuan dan terluka, sementara yang lain ditemukan dengan tangan terikat dan pakaian mereka dilucuti,” lanjutnya.

Shamdasani mengatakan laporan yang dilihat oleh kantor hak asasi manusia PBB menunjukkan bahwa total 30 mayat dikuburkan di dua kuburan tersebut dan 12 di antaranya telah diidentifikasi sejauh ini.

Dilaporkan juga bahwa banyak kuburan dangkal telah digali tepat di luar unit gawat darurat, serta gedung administrasi dan bedah. Bahkan banyak jenazah dikuburkan sebagian dengan anggota tubuh mereka terlihat.

Pada Senin (22/4/2024), juru bicara pasukan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas Mahmoud Basal mengatakan kepada program Gaza Today BBC Arab bahwa mereka telah menerima laporan dari warga Palestina setempat bahwa sejumlah besar mayat orang yang terbunuh selama perang dan dikuburkan di tempat darurat kuburan di halaman rumah sakit dipindahkan ke lokasi lain selama serangan Israel.

“Setelah penelitian dan penyelidikan, kami mengetahui bahwa tentara pendudukan (Israel) telah membuat kuburan massal, mengeluarkan jenazah yang berada di rumah sakit Nasser, dan menguburkannya di kuburan massal tersebut,” katanya.

Juru bicara pertahanan sipil Gaza mengatakan kepada CNN pada tanggal 9 April bahwa 381 jenazah telah ditemukan di sekitar al-Shifa, namun jumlah tersebut tidak termasuk orang yang dimakamkan di halaman rumah sakit.

