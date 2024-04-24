Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Palestina Umumkan Paket Reformasi Baru, Tingkatkan Transparansi dan Perangi Korupsi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:01 WIB
PM Palestina Umumkan Paket Reformasi Baru, Tingkatkan Transparansi dan Perangi Korupsi
PM Palestina umumkan paket reformasi baru, tingkatkan transparansi dan perangi korupsi (Foto: Reuters)
A
A
A

PALESTINA Perdana Menteri (PM) Palestina yang baru dilantik, Mohammad Mustafa, pada Selasa (23/4/2024) mengumumkan paket reformasi yang bertujuan untuk memperkuat Otoritas Palestina (PA) di tengah meningkatnya tekanan global untuk menghidupkan kembali dialog politik dengan Israel.

Mustafa, yang ditunjuk oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, awal tahun ini, mengatakan pemerintahnya akan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi, merombak sistem peradilan dan sektor keamanan serta meningkatkan efisiensi sektor publik.

Selain itu, ia mengatakan sistem kesehatan dan pendidikan akan ditingkatkan, keuangan publik akan diperkuat, dan reformasi ekonomi akan dilaksanakan.

Janji reformasi tersebut sebagian besar sesuai dengan janji yang sebelumnya dibuat oleh pendahulunya, Mohammed Shtayyeh, yang mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan Februari, ketika Otoritas Palestina berupaya membangun dukungan untuk memperluas perannya di tengah perang Israel melawan kelompok Hamas di Gaza.

Dikutip Reuters, Amerika Serikat (AS) dan mitra internasional lainnya telah menekan Otoritas Palestina untuk melaksanakan reformasi besar-besaran guna memulihkan kepercayaan di antara warga Palestina yang sangat kecewa dengan badan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Damai Oslo sementara lebih dari 30 tahun yang lalu.

Urgensi untuk melakukan reformasi semakin meningkat karena perhatian beralih ke pemerintahan di Gaza, setelah Israel mengakhiri kampanye militernya melawan Hamas menyusul serangan tanggal 7 Oktober terhadap Israel yang dipimpin oleh para pejuang Gerakan Hamas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/18/3021135/5-negara-yang-dulunya-mendukung-israel-kini-membela-palestina-fOFehT4zAJ.jpg
5 Negara yang Dulunya Mendukung Israel, Kini Membela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/18/3016619/2-remaja-palestina-tewas-akibat-tembakan-israel-di-tepi-barat-yang-diduduki-NkPPUJT05k.jpg
2 Remaja Palestina Tewas Akibat Tembakan Israel di Tepi Barat yang Diduduki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014269/3-negara-eropa-yang-mengakui-palestina-vviJVzCafq.jpg
3 Negara Eropa yang Mengakui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/18/3006479/serangan-israel-hantam-rafah-35-warga-palestina-tewas-dan-129-terluka-BsVzNkPMae.jpg
Serangan Israel Hantam Rafah, 35 Warga Palestina Tewas dan 129 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/18/3006028/protes-perang-gaza-pengunjuk-rasa-pro-palestina-menduduki-universitas-amsterdam-semalaman-WQazko4TBx.jpg
Protes Perang Gaza, Pengunjuk Rasa Pro Palestina Menduduki Universitas Amsterdam Semalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/18/3003533/profil-bernie-sanders-senator-as-yang-bela-palestina-dan-kutuk-netanyahu-EBQacIZCri.jpg
Profil Bernie Sanders, Senator AS yang Bela Palestina dan Kutuk Netanyahu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement