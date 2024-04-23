Profil Dr. Kohei Ando, Dokter Jepang yang Pertaruhkan Nyawa di Gaza Selamatkan Warga Palestina

GAZA - Dr. Kohei Ando merupakan seorang dokter Jepang yang secara sukarela banyak membantu di rumah sakit Gaza. Beliau memiliki profesi sebagai Ahli Bedah Umum & Spesialis Ortopedi di Universitas Kesehatan Kerja dan Lingkungan Jepang, namun memiliki ketertarikan dalam kegiatan kemanusiaan.

Dr. Kohei Ando memulai perjalanannya dalam aksi kemanusiaan dengan bergabung dalam International Committee of the Red Cross (ICRC) selama 4 bulan. Yakni dimulai dari bulan Mei 2021 hingga Agustus 2021, sebagai Ahli Bedah/Ahli Bedah Ortopedi.

Wilayah yang menjadi tempat bertugasnya pada misi pertama ini berada di wilayah Sudan Selatan. Kemudian beliau kembali bergabung dengan ICRC pada April 2022 hingga Oktober 2022 dengan profesi dan wilayah misi yang sama seperti sebelumnya yaitu di Sudan Selatan.

BACA JUGA: Bayi Perempuan di Gaza Diselamatkan dari Rahim Ibunya yang Tewas Terbunuh dalam Serangan Israel

Dr Kohei Ando juga terlibat dalam situasi perang Israel dengan Palestina yang sedang terjadi sekarang ini. Beliau banyak membantu warga sipil yang terluka akibat serangan Israel di Gaza yang datang bertubi-tubi. Berdasarkan video berdurasi 49 detik yang dibuat oleh Dr. Kohei Ando dan di upload di media sosial X oleh akun bernama @ukhty_onya pada hari Minggu (21/04/2024), Dr Kohei Ando menjelaskan mengenai situasi di rumah sakit Gaza sebulan setelah beliau mulai bertugas disana.