7 Fakta Pasangan Muda-mudi Mesum di Kedai Es Krim, Sempat Ditegur Pelayan

Potongan video sepasangan muda-mudi diduga mesum di kedai es krim di Kota Malang (Istimewa)

SEPASANG muda-mudi kepergok bermesum di sebuah kedai es krim di Jalan Gajayana, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Aksinya terekam kamera CCTV lalu videonya viral di media sosial.

Kejadian ini diketahui terjadi di lantai 2 warung tersebut pada Kamis 18 April 2024 dan viralnya baru beberapa hari ini. Perbuatan mesum sejoli itu ketahuan pelayan di toko yang memantaunya lewat TV kamera pengintai.

Berikut fakta-faktanya :

Kondisi kedai lagi sepi

Saat itu, warung es krim yang keduanya datangi lagi sepi, sehingga sejoli itu memanfaatkan kondisi dengan bermesraan ria. Sialnya mereka tak tahu kalau aksi mesumnya terpantau kamera pengintai.

"Ketika dilihat secara jelas ternyata melakukan perbuatan mesum. Itu kejadiannya Kamis sore. Posisi kedai lagi sepi, hanya ada mereka saja dan yang jaga cuman saya," kata pegawai kedai es krim berinisial MA, Selasa 23 April 2024.

Sempat ditegur pelayan

MA melihat lewat layar monitor aksi mesum sejoli itu yang terekam CCTV. Lalu dia pun menegur langsung keduanya.

"Saya tunggu dan saya tegur mereka ketika turun," katanya.

Wanita berhijab

Pada video yang tersebut tampak seorang perempuan muda berhijab duduk berdampingan dengan seorang pria diduga kekasihnya. Kemudian tangan perempuan itu tampak memegangi kemaluan si laki-laki, sambil sesekali kepalanya menunduk ke bawah.

Videonya viral dan tuai kecaman

Sontak aksi mesum tersebar melalui pesan berantai dan di media sosial. Hal ini membuat warganet ramai-ramai mengecam aksi mesum di ruang publik yang dianggap sudah berlebihan.

"Dah banyak kasus macam ini mengotori Kota Malang tercinta," tulis komentar akun Instagram @hello_immad****

Polisi selidiki pelakunya

Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anton Widodo mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus muda-mudi mesum di kedai es krim itu.

"Unit Reskrim Polsek Lowokwaru melakukan penyelidikan untuk mencari tahu dimana lokasinya, siapa orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan mengambil keterangan pegawai kafe terkait benar atau tidaknya," ucap Anton.