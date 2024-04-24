Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Dapat Uang di Kotak Amal, Wanita Ini Nekat Curi Karpet Masjid

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:36 WIB
Tak Dapat Uang di Kotak Amal, Wanita Ini Nekat Curi Karpet Masjid
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAMBI - Seorang wanita tidak dikenal diduga mencuri selembar karpet imam di Masjid Al Muhajirin, Pasar Baru Lamo, Talang Banjar, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Nahas tanpa disadarinya, aksinya terekam CCTV yang berada di dalam masjid tersebut.

Dalam aksi yang terekam CCTV, wanita yang masuk masjid tersebut mulanya merogoh kotak wakaf masjid. Namun, tidak menemukan uang didalamnya. Tidak mendapatkan hasil, kemudian wanita itu justru mengambil karpet yang berada di tempat imam.

Sayyid Muhammad Hasyim Baraqbah, salah seorang marbot masjid menerangkan, sebelum kejadian pencurian, seperti biasanya dirinya mengecek kondisi masjid. Namun, betapa terkejutnya saat hendak menghidupkan mikrofon masjid menjelang sholat Jum'at. Betapa tidak, tempat imam sudah berantakan.

"Saat saya akan menyalakan mikrofon, saya lihat kok berantakan, saya langsung pulang untuk ambil handphone untuk mengecek CCTV," kata Hasyim, Rabu (24/4/2024).

Lebih terkejutnya lagi, dia melihat ada seorang cewek yang diduga maling ambal atau karpet di tempat posisi imam masjid.

Dia menuturkan, dalam video CCTV yang dilihatnya terekam seorang wanita masuk ke dalam masjid Jumat pagi seorang diri dengan menggunakan ojek. Tanpa rasa berdosa, pelaku langsung mengarah ke kotak wakaf yang berada di dalam masjid.

"Lemari depan dekat imam itu dibongkar semuanya, dak ada yang diambilnya. Karena duit wakaf sudah kita ambil duluan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180319//museum_louvre-krZD_large.jpg
Terungkap! Pencuri Bobol Museum Louvre Prancis Lewat Jendela Lantai Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180049//viral-jRsd_large.jpg
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179679//dua_residivis_ditangkap_usai_curi_motor-IMx0_large.jpeg
Pura-pura Jadi Kurir, Dua Residivis Ini Nekat Curi Motor di Tambora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491//museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458//maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457//pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement