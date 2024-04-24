Tak Dapat Uang di Kotak Amal, Wanita Ini Nekat Curi Karpet Masjid

JAMBI - Seorang wanita tidak dikenal diduga mencuri selembar karpet imam di Masjid Al Muhajirin, Pasar Baru Lamo, Talang Banjar, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Nahas tanpa disadarinya, aksinya terekam CCTV yang berada di dalam masjid tersebut.

Dalam aksi yang terekam CCTV, wanita yang masuk masjid tersebut mulanya merogoh kotak wakaf masjid. Namun, tidak menemukan uang didalamnya. Tidak mendapatkan hasil, kemudian wanita itu justru mengambil karpet yang berada di tempat imam.

Sayyid Muhammad Hasyim Baraqbah, salah seorang marbot masjid menerangkan, sebelum kejadian pencurian, seperti biasanya dirinya mengecek kondisi masjid. Namun, betapa terkejutnya saat hendak menghidupkan mikrofon masjid menjelang sholat Jum'at. Betapa tidak, tempat imam sudah berantakan.

"Saat saya akan menyalakan mikrofon, saya lihat kok berantakan, saya langsung pulang untuk ambil handphone untuk mengecek CCTV," kata Hasyim, Rabu (24/4/2024).

Lebih terkejutnya lagi, dia melihat ada seorang cewek yang diduga maling ambal atau karpet di tempat posisi imam masjid.

Dia menuturkan, dalam video CCTV yang dilihatnya terekam seorang wanita masuk ke dalam masjid Jumat pagi seorang diri dengan menggunakan ojek. Tanpa rasa berdosa, pelaku langsung mengarah ke kotak wakaf yang berada di dalam masjid.

"Lemari depan dekat imam itu dibongkar semuanya, dak ada yang diambilnya. Karena duit wakaf sudah kita ambil duluan," katanya.