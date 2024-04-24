Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Banjir Terjang Bone, Empat Desa Terendam dan Akses Jalan Terputus

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:28 WIB
Banjir Terjang Bone, Empat Desa Terendam dan Akses Jalan Terputus
Banjir di Bone. (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

BONE – Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), sejak Rabu (24/4/2024) dini hari hingga pagi mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir.

Bahkan, empat desa di Kecamatan Mare, Bone terendam banjir dan memutus akses jalan penghubung desa di wilayah itu.

 BACA JUGA:

Andi Syukur, warga Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Rabu (24/4/2024) mengatakan, hujan deras terjadi sepanjang hari, sejak pukul 03.00 Wita dini hari, hingga pagi hari. Akibatnya, genangan air memasuki rumah-rumah warga.

“Bahkan akses jalan ke Desa Cege, terputus karena tingginya debit air. Mobil bahkan belum bisa melintas,” katanya kepada wartawan, Rabu (24/4/2024).

Sementara Sekretaris Camat Mare, Zainal Abidin mengatakan, derasnya hujan yang terjadi seharian ini, menyebabkan sejumlah desa di wilayah itu tergenang air.

 BACA JUGA:

Zainal menyebutkan, adapun beberapa desa yang terdampak banjir di antaranya Desa Kadai, Tellu Boccoe, Tellongeng dan Desa Mario.

Keempat desa tersebut katanya, sudah menjadi langganan banjir setiap memasuki musim penghujan karena dilalui Sungai Kadai yang terletak di Desa Kadai.

“Berdasarkan laporan yang masuk, warga yang berada di keempat desa terdampak, hingga kini masih bertahan di rumah masing-masing,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
