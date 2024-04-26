Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Benarkah Peramal Buta Baba Vanga Meramal Perang Iran Israel Akan Terjadi?

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |13:44 WIB
Benarkah Peramal Buta Baba Vanga Meramal Perang Iran Israel Akan Terjadi?
Peramal buta Baba Vanga meramal banyak hal yang kerap terjadi di dunia (Foto: WION/File)
IRAN – Masih ingatkah Anda dengan paranormal buta Baba Vanga? Peramal yang ramalannya disebut-sebut kerap terjadi di dunia nyata ini kembali dikaitkan dengan perang Iran dan Isral yang baru-baru ini terjadi.

Hal ini didasarkan pada ramalan Baba Vanga soal terjadinya Perang Dunia III pada 2024. Perang dunia ini pun dikaitkan dengan perang Iran dan Israel yang terjadi.

Kini, ketika Iran menyerang Israel dan Israel merencanakan pembalasan, prediksi mengenai perang dunia berikutnya semakin mengemuka dan membuat banyak orang khawatir.

Baba Vanga adalah seorang nabiah Bulgaria yang muncul sebagai tokoh penting di kalangan teori konspirasi setelah beberapa pernyataannya menjadi kenyataan. Dia meninggal 27 tahun lalu pada tahun 1996.

Baba Vanga, yang terkenal dengan sebutan Nostradamus dari Balkan, meramalkan suatu peristiwa yang akan terjadi setiap tahun hingga tahun 5079, menurutnya dunia akan berakhir.

Pada tahun 2024, sang mistik meramalkan sejumlah peristiwa kelam yang mencakup serangan biologis, serangan teroris di Eropa, serta Perang Dunia 3, yang menurut sebagian orang sangat mungkin terjadi ketika ketegangan meningkat di Timur Tengah dan Iran meluncurkan hampir 300 rudal dan drone ke Israel pada 13 April lalu.

Berdasarkan laporan media, snag peramala tersebut telah meramalkan gelombang teror dan mengatakan bahwa 'negara besar' mungkin akan mencoba perang biologis.

Paranormal buta itu telah memperingatkan bahwa perkembangan tersebut mungkin terjadi setelah invasi Israel selatan oleh Hamas.

Dikutip WION, Baba Vanga, yang juga dikenal sebagai Vangelia Pandeva Dimitrova, mengaku memiliki anugerah langka dari Tuhan yang membantunya melihat masa depan setelah kehilangan penglihatannya pada usia 12 tahun.

