Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,2 Guncang Tambolaka NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |11:55 WIB
Gempa M3,2 Guncang Tambolaka NTT
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

SUMBA BARAT DAYA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,2 mengguncang Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (26/4/2024) pukul 10:59 WIB (11:59 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 64 kilometer Timur Laut Tambolaka, pada kedalaman 112 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 8,83 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,32 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Jumat (26/4/2024).

"#Gempa Mag:3.2, 26-Apr-2024 10:59:37WIB, Lok:8.83LS, 119.32BT (64 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT), Kedlmn:112 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement