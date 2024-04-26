Gempa M3,2 Guncang Tambolaka NTT

SUMBA BARAT DAYA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,2 mengguncang Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (26/4/2024) pukul 10:59 WIB (11:59 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 64 kilometer Timur Laut Tambolaka, pada kedalaman 112 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 8,83 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,32 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Jumat (26/4/2024).

"#Gempa Mag:3.2, 26-Apr-2024 10:59:37WIB, Lok:8.83LS, 119.32BT (64 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT), Kedlmn:112 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Qur'anul Hidayat)