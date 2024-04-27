Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |22:00 WIB

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |22:00 WIB
Hujan Deras, Ratusan Rumah di Rangkasbitung Terendam hingga TPT Kantor Kesbangpol Lebak Ambrol
A
A
A

LEBAK - Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Sabtu (27/4/2024). Ratusan rumah di Kecamatan Rangkasbitung dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian air bervariatif.

Informasi diperoleh, banjir terjadi di beberapa titik di Kecamatan Rangkasbitung. Paling parah berada di Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

"Paling parah itu di Narimbang Mulya karena Sungai Cikambuy meluap, ketinggian air tembus 70 centimeter. Kalau titik titik lainnya hanya genangan saja,"kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama.

Menurut Febby, banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lebak sejak sore hingga malam hari. "Datanya masih kita hitung dan assessment, evakuasi terus dilakukan hingga malam ini di beberapa titik juga sudah mulai surut,"tuturnya.

Selain banjir, lanjut Febby, longsor juga menerjang bangunan Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebak. Tebing Penahan Tanah (TPT) mendadak ambrol usai diguyur hujan.

"Iya betul (TPT-Kesbangpol) Ambrol,"tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
