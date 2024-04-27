Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Warga di Aliran Sungai Cicatih Sukabumi

SUKABUMI - Sesosok mayat remaja berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di daerah aliran sungai Cicatih, tepatnya Kampung Jamu Diva RT 05/03, Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (27/4/2024).

Informasi yang dihimpun, jasad perempuan tanpa identitas tersebut, ditemukan dalam keadaan terlentang di bantaran daerah aliran sungai Citatih sekira pukul 15.15 WIB oleh seorang warga yang sedang lewat di sekitar lokasi penemuan mayat.

Kapolsek Parungkuda Polres Sukabumi, Kompol Aah Hermawan mengatakan, jasad perempuan tanpa identitas tersebut ditemukan pertama kali oleh saksi berinisial DH (50) warga Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi.

"Saksi yang pada saat itu sedang melintas berjalan di pinggir aliran sungai Cicatih lalu menemukan mayat tersebut tersangkut di tumpukan kayu di pinggir aliran sungai," ujar Aah kepada MNC Portal Indonesia menjelaskan.

Lebih lanjut Aah mengatakan, saksi yang syok dengan kejadian tersebut, lalu meminta pertolongan dan melaporkan ke warga setempat untuk mengevakuasi dan memindahkan mayat tersebut dari pinggir aliran sungai.