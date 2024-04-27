Banjir Bandang Terjang Enrekang, Akses Trans Sulawesi ke Toraja Lumpuh Total

ENREKANG – Banjir bandang menerjang Kabupaten Enrekang, tepatnya di pusat kota berjuluk Bumi Masenrengpulu, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (27/4/2024) malam.

Air bah yang mendadak menerjang pusat kota itu disebabkan tingginya curah hujan dalam beberapa jam terakhir hingga menggenangi jalan raya.

Akibatnya, kendaraan baik roda empat dan roda dua tidak bisa melintas karena derasnya arus air yang datang secara tiba-tiba.

"Situasi di pusat Kota Enrekang saat ini mengalami banjir besar, khususnya di depan kantor Polsek Enrekang, dan tidak bisa dilalui kendaraan," kata salah seorang anggota polisi di lokasi banjir yang melaporkan melalui video amatir yang beredar luas.

Selain itu, sejumlah rumah warga dan kantor pemerintahan juga ikut terendam. Air deras yang datang tiba-tiba sontak merendam sejumlah perkantoran di wilayah Bamba, Kota Enrekang.

"Bisa kita lihat saat ini, air datang dengan deras hingga memenuhi jalan raya, tepatnya di depan kantor Polsek, banjir ini terjadi setelah hujan 3 jam terakhir, " tambahnya dalam video yang beredar.

Banjir yang datang tiba-tiba itu sontak membuat panik warga sekitar, mereka pun berusaha menyelamatkan barang-barang berharga yang sempat diselamatkan.