Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Banjir Bandang Terjang Enrekang, Akses Trans Sulawesi ke Toraja Lumpuh Total

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |23:29 WIB
Banjir Bandang Terjang Enrekang, Akses Trans Sulawesi ke Toraja Lumpuh Total
Banjir bandang di Enrekang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

ENREKANG Banjir bandang menerjang Kabupaten Enrekang, tepatnya di pusat kota berjuluk Bumi Masenrengpulu, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (27/4/2024) malam.

Air bah yang mendadak menerjang pusat kota itu disebabkan tingginya curah hujan dalam beberapa jam terakhir hingga menggenangi jalan raya.

Akibatnya, kendaraan baik roda empat dan roda dua tidak bisa melintas karena derasnya arus air yang datang secara tiba-tiba.

"Situasi di pusat Kota Enrekang saat ini mengalami banjir besar, khususnya di depan kantor Polsek Enrekang, dan tidak bisa dilalui kendaraan," kata salah seorang anggota polisi di lokasi banjir yang melaporkan melalui video amatir yang beredar luas.

 BACA JUGA:

Selain itu, sejumlah rumah warga dan kantor pemerintahan juga ikut terendam. Air deras yang datang tiba-tiba sontak merendam sejumlah perkantoran di wilayah Bamba, Kota Enrekang.

"Bisa kita lihat saat ini, air datang dengan deras hingga memenuhi jalan raya, tepatnya di depan kantor Polsek, banjir ini terjadi setelah hujan 3 jam terakhir, " tambahnya dalam video yang beredar.

BACA JUGA:

Hujan Lebat Akibat El Nino Picu Banjir dan Tanah Longsor Tanzania, 150 Orang Tewas 

Banjir yang datang tiba-tiba itu sontak membuat panik warga sekitar, mereka pun berusaha menyelamatkan barang-barang berharga yang sempat diselamatkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055747/dpr-4XyC_large.jpg
DPR Minta Permukiman Korban Banjir Bandang Ternate Direlokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055110/menko_pmk_muhadjir_effendy-C3Es_large.jpg
Muhadjir Minta Kawasan Banjir Bandang Ternate Tak Dijadikan Permukiman Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/340/3054874/warga_dan_petugas_mencari_korban_banjir_bandang-Q6Vr_large.jpg
1 Orang Masih Hilang Usai Banjir Bandang di Ternate, Basarnas Terus Lakukan Pencarian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010472/kemenag-kirim-bantuan-untuk-korban-banjir-lahar-dingin-di-sumbar-u9J8m8K6cp.jpg
Kemenag Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Lahar Dingin di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009446/polisi-serahkan-jenazah-korban-banjir-lahar-dingin-ke-keluarga-FH2ch6qqrZ.jpg
Polisi Serahkan Jenazah Korban Banjir Lahar Dingin ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009299/5-jenazah-korban-banjir-bandang-dan-lahar-dingin-belum-dijemput-keluarga-e46t9qOt7h.jpg
5 Jenazah Korban Banjir Bandang dan Lahar Dingin Belum Dijemput Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement