Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulawesi Utara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |01:21 WIB
Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulawesi Utara
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,7 mengguncang Timur Laut, Melonguane, Sulawesi Utara. Gempa tersebut berada kedalaman 74 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 00.57 WIB, Minggu (28/4/2024) dini hari. Koordinat gempa 9.09 Lintang Utara dan 127.92 Bujur Timur.

 BACA JUGA:

“Mag:4.7, 28-Apr-2024 00:57:58WIB, Lok:9.09LU, 127.92BT (582 km TimurLaut Melonguane-Sulawesi Utara),” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Adapun Titik gempa berada di 582 kilometer Timur Laut, Melonguane, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 74 Kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement