Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulawesi Utara

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,7 mengguncang Timur Laut, Melonguane, Sulawesi Utara. Gempa tersebut berada kedalaman 74 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 00.57 WIB, Minggu (28/4/2024) dini hari. Koordinat gempa 9.09 Lintang Utara dan 127.92 Bujur Timur.

“Mag:4.7, 28-Apr-2024 00:57:58WIB, Lok:9.09LU, 127.92BT (582 km TimurLaut Melonguane-Sulawesi Utara),” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Adapun Titik gempa berada di 582 kilometer Timur Laut, Melonguane, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 74 Kilometer.