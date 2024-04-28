Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Plafon Gedung Kwarcab Pramuka Tasikmalaya Ambruk Akibat Gempa Garut M6,5

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |01:05 WIB
Plafon Gedung Kwarcab Pramuka Tasikmalaya Ambruk Akibat Gempa Garut M6,5
Dampak gempa Garut. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dampak gempa bumi Magnitudo 6,5 yang mengguncang Kabupaten Garut, juga berdampak terhadap Gedung Kwarcab Pramuka Kabupaten Tasikmalaya. Atap plafon bangunan itu ambruk akibat gempa tersebut.

Bedasarkan video yang diunggah akun instagram @infojawabarat, sang perekaman video menyebut selain atap plafon yang rubuh, kaca gedung itu juga ikut pecah akibat gempa tersebut. 

Nampak dalam video Puing-puing plafon serta kaca tampak berserakan di dalam gedung. 

 BACA JUGA:

"Melaporkan info terkini, kondisi kwarcab bagian atapnya rubuh. Ya Allah, kaca depan pecah," ucap seseorang yang melaporkan kondisi gedung itu.

Sementara itu, ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembara Adisatya mengatakan, saat terjadi gempa sedang dilangsungkan kegiatan rapat di gedung kwarcab. Saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah terdapat korban dalam peristiwa tersebut.

"Kita sedang dalam perjalanan menuju ke kwarcab untuk memastikan bahwa memang di sana sedang ada kegiatan, nah kita memastikan bahwa semuanya akan baik baik saja seperti itu," ujarnya saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

Diberitakan sebelumnya gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,5 mengguncang Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gempa tersebut berada di kedalaman 10 Km.

 BACA JUGA:

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 23.29 WIB, Sabtu (27/4/2024). Koordinat gempa 8.42 Lintang Selatan dan 107.26 Bujur Timur.

“Mag:6.5, 27-Apr-24 23:29:47 WIB, Lok:8.42 LS,107.26 BT (151 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR), Kedlmn:10 Km). Tidak berpotensi Tsunami,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Atap Ambruk BMKG Gempa Garut gempa
