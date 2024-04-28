Diguncang Gempa Garut M6,5, Warga Sukabumi Panik Berhamburan Keluar Rumah

SUKABUMI - Warga Sukabumi dikagetkan dengan gempa bumi yang terasa kuat guncangannya yang terjadi pada Kamis (27/4/2014) sekira pukul 23.30 WIB. Warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Sejumlah warga di Perumahan Puri Cibeureum Permai 1, Kelurahan Cibeureumhilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, berhamburan keluar rumah saat terjadi gempa terjadi.

Nampak penghuni rumah di kawasan perumahan di Kota Sukabumi tersebut masih berdiam diri di luar rumah, takut terjadi gempa susulan. Sejumlah ibu rumah tangga menggendong anak kecilnya belum berani masuk ke dalam rumah.

Salah satu warga RT 04/11 Kelurahan Cibeureumhilir, Daden Suhendi mengatakan, dirinya dan keluarga langsung ke luar rumah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Tidak hanya dirinya, sejumlah warga lain pun melakukan hal yang sama.

"Sangat kaget, gempanya terasa lama dan kuat guncangannya sampai membuat panik semua. Awalnya getaran terasa kecil, saya lagi duduk tapi lama-lama jadi guncangannya kuat dan saya langsung keluar rumah," ujar Daden kepada MNC Portal Indonesia.