Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diguncang Gempa Garut M6,5, Warga Sukabumi Panik Berhamburan Keluar Rumah

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |00:12 WIB
Diguncang Gempa Garut M6,5, Warga Sukabumi Panik Berhamburan Keluar Rumah
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SUKABUMI - Warga Sukabumi dikagetkan dengan gempa bumi yang terasa kuat guncangannya yang terjadi pada Kamis (27/4/2014) sekira pukul 23.30 WIB. Warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Sejumlah warga di Perumahan Puri Cibeureum Permai 1, Kelurahan Cibeureumhilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, berhamburan keluar rumah saat terjadi gempa terjadi.

BACA JUGA:

Gempa Garut M6,5 Terasa di Bekasi, Warga: Pantesan Kepala Pusing Banget 

Nampak penghuni rumah di kawasan perumahan di Kota Sukabumi tersebut masih berdiam diri di luar rumah, takut terjadi gempa susulan. Sejumlah ibu rumah tangga menggendong anak kecilnya belum berani masuk ke dalam rumah.

Salah satu warga RT 04/11 Kelurahan Cibeureumhilir, Daden Suhendi mengatakan, dirinya dan keluarga langsung ke luar rumah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Tidak hanya dirinya, sejumlah warga lain pun melakukan hal yang sama.

BACA JUGA:

Gempa Garut 6.5 Magnitudo Guncang Sukabumi, Terasa Hingga 1 Menit 

"Sangat kaget, gempanya terasa lama dan kuat guncangannya sampai membuat panik semua. Awalnya getaran terasa kecil, saya lagi duduk tapi lama-lama jadi guncangannya kuat dan saya langsung keluar rumah," ujar Daden kepada MNC Portal Indonesia. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement