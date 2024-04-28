Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa Garut 6.5 Magnitudo Guncang Sukabumi, Terasa Hingga 1 Menit

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |00:00 WIB
Gempa Garut 6.5 Magnitudo Guncang Sukabumi, Terasa Hingga 1 Menit
A
A
A

SUKABUMI - Warga di wilayah Sukabumi diguncang gempa berkekuatan 6.5 magnitudo pada Selasa, (27/4/2024), sekitar pukul 23:29 WIB. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas seismik di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sekitar 151 kilometer dari Sukabumi.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa ini terjadi pada kedalaman 10 kilometer dengan pusat gempa berlokasi di koordinat 8.42 lintang selatan dan 107.26 bujur timur.

Warga di sejumlah wilayah Sukabumi merasakan getaran kuat akibat gempa tersebut. Meskipun pusat gempa berada di Kabupaten Garut, dampaknya dirasakan hingga ke Sukabumi dan sekitarnya.

"Terasa besar guncanganya, bahkan cukup lama juga mungkin lebih dari 1 menit," kata Asep Saepudin Warga Parakansalak.

Pasca getaran kuat ini dirasakan masyarakat, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan atau korban jiwa akibat gempa ini yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Sukabumi.

Namun, BPBD tetap menghimbau untuk tetap tenang dan waspada serta mengikuti petunjuk dari pihak berwenang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
