Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Brutal, Orang Tak Dikenal Pukul Anak Gunakan Helm di Dalam Toko

Aris Lake , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |21:20 WIB
Brutal, Orang Tak Dikenal Pukul Anak Gunakan Helm di Dalam Toko
OTK aniaya anak di Timor Tengah Utara
A
A
A

 

KEFAMENANU - Aksi brutal salah seorang pria tak dikenal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang anak.

Peristiwa yang menimpa anak itu berinisial KD (16) di Toko Andayani di Kota Kefamenanu. Aksi brutal itu terjadi pada Jumat 26 April 2024, sekitar 15.07 Wita.

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari keluarga korban, aksi brutal itu berawal ketika korban diminta ibunya untuk berbelanja di salah satu toko pakaian Kefamenanu.

Waktu pergi berbelanja di toko tersebut, korban mengunakan helm saat berbelanja. Lalu ketika sedang bertransaksi di depan kasir Toko Andayani, seorang pria bertubuh tegap melintas tepat di belakang korban.

Pada waktu yang bersamaan, korban tidak sengaja mengangkat kaki ke belakang. Terdapat seorang Pria yang tak dikenal itu melintas tepat di belakang korban kemudian hampir terjatuh pada kaki korban.

Terduga pelaku kemudian menegur korban. Merasa tak puas, terduga pelaku diduga memukul kepala bagian belakang korban yang sedang mengenakan helm.

Selain memukul bagian belakang kepala korban, terduga pelaku juga diduga memukul bagian wajah korban beberapa kali. Dari aksi brutal itu menyebabkan korban sempat menangis di dalam toko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement