Brutal, Orang Tak Dikenal Pukul Anak Gunakan Helm di Dalam Toko

KEFAMENANU - Aksi brutal salah seorang pria tak dikenal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang anak.

Peristiwa yang menimpa anak itu berinisial KD (16) di Toko Andayani di Kota Kefamenanu. Aksi brutal itu terjadi pada Jumat 26 April 2024, sekitar 15.07 Wita.

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari keluarga korban, aksi brutal itu berawal ketika korban diminta ibunya untuk berbelanja di salah satu toko pakaian Kefamenanu.

Waktu pergi berbelanja di toko tersebut, korban mengunakan helm saat berbelanja. Lalu ketika sedang bertransaksi di depan kasir Toko Andayani, seorang pria bertubuh tegap melintas tepat di belakang korban.

Pada waktu yang bersamaan, korban tidak sengaja mengangkat kaki ke belakang. Terdapat seorang Pria yang tak dikenal itu melintas tepat di belakang korban kemudian hampir terjatuh pada kaki korban.

BACA JUGA: Aghnia Punjabi Ungkap Kondisi Terkini Putrinya Usai Alami Penganiayaan

Terduga pelaku kemudian menegur korban. Merasa tak puas, terduga pelaku diduga memukul kepala bagian belakang korban yang sedang mengenakan helm.

Selain memukul bagian belakang kepala korban, terduga pelaku juga diduga memukul bagian wajah korban beberapa kali. Dari aksi brutal itu menyebabkan korban sempat menangis di dalam toko.