Video dan Foto Dampak Gempa M6,5 Beredar di Medsos, BPBD Garut: Masih Dicek

GARUT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut melakukan pengecekan terhadap dampak gempa berkekuatan M6,5 yang terjadi Sabtu (27/4/2024) pukul 23.29 WIB malam. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar, mengatakan dia telah menyiagakan personel.

"Kondisi siap siaga. Saya stand by di mako," ucap Aah Anwar, kepada wartawan, Minggu (28/4/2024) dini hari.

BACA JUGA:

Aah sendiri mengaku belum menerima detail laporan kerusakan dari dampak gempa yang berada di titik koordinat 8.42 LS-107.26 BT itu. BPBD pun belum bisa memverifikasi sejumlah foto dan video yang disebut-sebut akibat gempa Garut.

"Belum ada laporan kerusakan, semua masih dicek, dimonitor," kata Aah.