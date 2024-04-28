Update Dampak Gempa M6,5 Garut: Belasan Bangunan Rusak, 4 Orang Luka-Luka

Minggu, 28 April 2024 |07:01 WIB

JAKARTA - Pusdalops PB BPBD Jawa Barat melaporkan sejumlah dampak gempa M6,5 yang berpusat di Garut pada pukul 23.29 WIB, Sabtu (27/4/2024). Sejumlah bangunan dilaporkan rusak dan empat orang warga terluka.

Dalam laporannya, BPBD Jabar menyebutkan gempa terasa di Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Ciamis, Kab. Purwakarta, dan Kab. Pangandaran.

Sementara itu, terdapat empat orang warga yang terluka akibat kejadian ini, yakni tiga orang dari Kabupaten Garut dan satu orang dari Tasikmalaya.

Adapun dampak gempanya sebagai berikut:

Kab. Tasikmalaya

* Gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya Rusak Sedang (Kecamatan Mangunreja)

* Satu rumah permanen pemilik rumah bernama Wawan rusak sedang dibagian dapur Kp Sodong RT/RW 01/01 Desa Sodonghilir Kec. Sodonghilir

* Masjid Jami Al. mansuriah rusak ringan di wilayah desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong

* 1 rumah permanen milik bapa Jaja rusak sedang di bagian lantai dua Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya RT/RW 21/07

* Gedung Rumah Sakit SMC rusak ringan dibagian plafon

* Pesantren Al Furqon

Kab. Garut

* Pamengpeuk 1 Unit Faskes (RSU PAMENGPEUK)

* Cilawu 1 unit rumah ambruk, dan benteng bank BRI ambruk

* Talegong 1 Unit rumah terdampak, ds selaawoi 1 rumah terdampak

* Sukawening 2 Unit rumah terdampak

* Sucinaraha, ds linggamukti 1 rumah terdampak

* Garut kota, kel Cimuncang 2 rumah terdampak

* Pakenjeng, ds karangsari 1 rumah terdampak

* Peundeuy, 1 rumah terdampak

Kab. Bandung Barat

* Desa Citatah 1 unit rumah roboh (Rusak Berat)

* Lembang 1 unit rumah roboh (Rusak Berat)

Kab. Sukabumi

* Desa Cijurey Kec. Gegerbitung Plapon Masjid Attaqwa Ambruk Ampir semunyanya, Luas masjid dengan ukuran 7mX13m

* Kampung Loji 1 unit rumah ambruk (Rusak Berat)