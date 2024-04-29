Humor Gus Dur: Kiai Pertama Kali ke Jakarta Buang Air Kecil Bayar Rp10 Ribu

JAKARTA - Presiden keempat RI KH Abdurahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur selalu punya cerita humor yang sering dibagikannya dan membuat pendengarnya selalu tertawa terbahak-bahak.

Salah satunya terdapat kisah lucu dan penuh humor tentang seorang kiai yang pertama kali jalan-jalan ke Jakarta, seperti dikutip dari Buku "Fatwa dan Canda Gus Dur".

Suatu ketika seorang kiai pertama kali dalam hidupnya jalan-jalan ke Kota Jakarta. Tak kuat lama menahan buang air kecil, akhirnya dia memutuskan untuk buang air kecil di WC umum di terminal.

Ketika hendak bayar, sang kiai terkejut bukan kepalang saat melihat biaya yang terpampang.