INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Warga Semarang Telanjangi dan Arak Maling Motor Bak Kambing Guling

Lurisa Lulu , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |00:28 WIB
Warga Semarang Telanjangi dan Arak Maling Motor Bak Kambing Guling
Pelaku curanmor diarak warga. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SEMARANG – Seorang pelaku pencurian sepeda motor sudah dalam kondisi tak berdaya usai dihakimi warga di Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/4/2024) pagi. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap basah tengah membawa kabur sebuah sepeda motor sport milik warga sekitar.

Warga yang geram tak hanya menelanjangi pelaku, tetapi juga mengikat kedua tangan dan kaki pelaku dengan sebatang kayu. Pelaku kemudian diarak kelling kampung bak kambing guling yang siap dipanggang.

 BACA JUGA:

Kasubag Humas Polres Semarang AKP Pri Handayani mengatakan, aksi curanmor bermula saat korban memergoki pelaku tengah membobol kunci sepeda motor jenis sport yang terparkir di depan rumah.

 BACA JUGA:

Meski pelaku sempat kabur dengan membawa motor curiannya, namun sejumlah warga yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil meringkus pelaku setelah meninggalkan sepeda motornya di perkebunan dan melompat ke sungai. 

Halaman:
1 2
      
