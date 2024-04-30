Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Jenderal yang Tak Pernah Tinggalkan Sholat

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |06:08 WIB
3 Jenderal yang Tak Pernah Tinggalkan Sholat
Jenderal Soedirman (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEDIKITNYA ada 3 Jenderal TNI yang tidak pernah meninggalkan sholat di tengah kesibukannya.

Berikut Jenderal TNI yang dikenal taat beribadah yang dirangkung Okezone:

1. Soedirman

Jenderal Soedirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama di Indonesia. Latar belakang Soedirman yang pernah mengenyam pendidikan di organisasi Islam seperti Muhammadiyah membuatnya dikenal sebagai orang yang taat beribadah.

Kyai, ulama hingga ustaz mengatakan bahwa Jenderal Soedirman ketika perang gerilya tidak pernah meninggalkan wudhu. Selain itu, Soedirman juga selalu melakukan salat di awal waktu. Pada 29 Januari 1950, Soedirman meninggal dunia.

2. Wismoyo Arismunandar

Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar merupakan tokoh militer yang pernah melakukan beberapa penumpasan pemberontakan, seperti pemberontakan bersenjata PGRS/Paraku di Kalimantan hingga Operasi Wibawa di Irian Barat. Ia dikenal karena keberaniannya di medan tempur. Tak hanya itu, Wismoyo juga dikenal sebagai sosok yang sederhana serta religius.

Meski berada di medan pertempuran, Wismoyo selalu menjalankan puasa sunah serta salat malam. Tak jarang, Wismoyo juga mengingatkan prajuritnya untuk selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Wismoyo pun pernah membekali Prabowo sajadah sebelum berangkat ke medan tempur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement