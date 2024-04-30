3 Jenderal yang Tak Pernah Tinggalkan Sholat

SEDIKITNYA ada 3 Jenderal TNI yang tidak pernah meninggalkan sholat di tengah kesibukannya.

Berikut Jenderal TNI yang dikenal taat beribadah yang dirangkung Okezone:

1. Soedirman

Jenderal Soedirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama di Indonesia. Latar belakang Soedirman yang pernah mengenyam pendidikan di organisasi Islam seperti Muhammadiyah membuatnya dikenal sebagai orang yang taat beribadah.

Kyai, ulama hingga ustaz mengatakan bahwa Jenderal Soedirman ketika perang gerilya tidak pernah meninggalkan wudhu. Selain itu, Soedirman juga selalu melakukan salat di awal waktu. Pada 29 Januari 1950, Soedirman meninggal dunia.

2. Wismoyo Arismunandar

Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar merupakan tokoh militer yang pernah melakukan beberapa penumpasan pemberontakan, seperti pemberontakan bersenjata PGRS/Paraku di Kalimantan hingga Operasi Wibawa di Irian Barat. Ia dikenal karena keberaniannya di medan tempur. Tak hanya itu, Wismoyo juga dikenal sebagai sosok yang sederhana serta religius.

Meski berada di medan pertempuran, Wismoyo selalu menjalankan puasa sunah serta salat malam. Tak jarang, Wismoyo juga mengingatkan prajuritnya untuk selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Wismoyo pun pernah membekali Prabowo sajadah sebelum berangkat ke medan tempur.