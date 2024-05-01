Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Situasi Memanas, Warga Israel Utara Bersiap Hadapi Ancaman Perang Habis-habisan dengan Hizbullah

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |17:32 WIB
Situasi Memanas, Warga Israel Utara Bersiap Hadapi Ancaman Perang Habis-habisan dengan Hizbullah
Warga Israel utara bersiap hadapi ancaman perang habis-habisan dengan Hizbulah (Foto: Reuters)
A
A
A

HAIFA – Warga Israel di bagian utara seolah sedang bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Hizbullah. Seorang warga bernama Eli Harel mengaku siap bergabung kembali dengan tentara untuk melawan kelompok yang sama jika penembakan di sepanjang perbatasan utara Israel berubah menjadi perang besar-besaran dengan proksi regional Iran yang paling kuat.

Harel, 50, adalah seorang tentara Israel berusia awal tiga puluhan ketika ia dikirim ke Lebanon pada tahun 2006 untuk melawan pejuang dari kelompok Hizbullah yang didukung Iran dalam perang berdarah selama sebulan yang sebagian besar tidak meyakinkan.

Dia menegaskan kali ini pasukan Israel akan menghadapi kondisi pertempuran paling menantang yang bisa dibayangkan.

“Ada jebakan di mana-mana,” katanya kepada Reuters. “Orang-orang bermunculan dari terowongan. Anda harus selalu waspada jika tidak, Anda akan mati,” lanjutnya.

Harel tinggal di Haifa, kota terbesar ketiga di Israel, yang berada dalam jangkauan senjata Hizbullah. Walikota Haifa baru-baru ini mendesak warganya untuk menimbun makanan dan obat-obatan karena meningkatnya risiko perang habis-habisan.

Israel dan Hizbullah telah terlibat dalam peningkatan serangan lintas batas setiap hari selama enam bulan terakhir, bersamaan dengan perang di Gaza, dan peningkatan jangkauan serta kecanggihan serangan mereka telah memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.

Hizbullah telah mengumpulkan persenjataan yang tangguh sejak tahun 2006.

Seperti Hamas, kelompok militan Palestina yang memerangi Israel di Gaza, Hizbullah memiliki jaringan terowongan untuk memindahkan pejuang dan senjata. Para pejuangnya juga telah berlatih selama lebih dari satu dekade dengan pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Hizbullah sejauh ini membatasi serangannya hanya di wilayah utara Israel, dalam upaya menarik pasukan Israel menjauh dari Gaza. Israel telah menyatakan siap untuk memukul mundur Hizbullah dari perbatasannya, namun tidak jelas bagaimana caranya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/18/3150424/iran_serang_israel-Q1Po_large.jpg
Hizbullah Tegaskan Iran Raih Kemenangan Ilahi atas Israel Selama Perang 12 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/18/3080074/sheik_naim_qassem_terpilih_sebagai_sekjen_hizbullah-wYIH_large.jpg
Sheikh Naim Qassem Terpilih Jadi Pemimpin Baru Hizbullah, Ini Sepak Terjangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/18/3074239/korban_serangan-y3Hz_large.jpg
Kamp Militer Elite Israel Jebol, Drone Hizbullah Tewaskan 4 Tentara dan Puluhan Lainnya Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/18/3068800/hizbullah-7hTn_large.jpg
Reaksi Dunia Islam atas Tewasnya Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/18/3068685/lebanon-7jL1_large.jpg
Hassan Nasrallah Tewas, Hizbullah Bakal Terus Berjuang Perangi Zionis Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/18/3065710/ibrahim_aqil-Z0GX_large.jpg
Terbunuh, Kepala Komandan Tinggi Hizbullah Ibrahim Aqil Pernah Dihargai Rp106 Miliar oleh AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement