HOME NEWS JATIM

Petani Ngawi Tewas Tersengat Listrik Jebakan Tikus yang Dipasang Sendiri

Asfi Manar , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |10:58 WIB
Petani Ngawi Tewas Tersengat Listrik Jebakan Tikus yang Dipasang Sendiri
TKP penemuan jasad petani kesetrum listrik (Foto : iNews)
A
A
A

NGAWI - Seorang petani di Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tewas di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat listrik jebakan tikus yang dipasangnya sendiri.

Warga menemukan jasad Suratno (64), warga Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, terbujur kaku di area persawahan desa setempat pada Selasa 30 April 32024, malam.

Tangan dan tubuh korban terlilit kawat yang diduga beraliran listrik untuk jebakan tikus di sawah. Oleh warga, jasad Suratno langsung dievakuasi untuk dibawa ke rumah duka.

Kapolsek Kedunggalar, AKP Juwahir menjelaskan, pada Selasa siang korban berpamitan ke istrinya Setyo Harini (58) untuk pergi ke sawah. Namun hingga petang korban tak kunjung pulang.

"Saat dilakukan pencarian ke sawah, korban ditemukan tewas tepat di samping gubuk dengan kondisi tangan memegang kawat," ujar AKP Juwahir.

Kawat itu biasanya dipasang mengelilingi sawah dan dialiri listrik untuk jebakan tikus. Polisi menduga korban tersengat listrik saat akan memasang jebakan.

Halaman:
1 2
      
