INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa M4,2 Guncang Kabupaten Bandung, Warga Panik

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:03 WIB
Gempa M4,2 Guncang Kabupaten Bandung, Warga Panik
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BANDUNG - Gempa berkekuatan magnitudo 4,2 menguncang Kabupaten Bandung sekitar pukul 10.06 WIB, Rabu (1/5/2024) pagi. Titik gempa berada di 20 kilometer tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 kilometer.

"Gempa bumi magnitudo 4,2 sekitar pukul 10.06 WIB di Kabupaten Bandung," seperti dilansir BMKG.

Gempa bumi dirasakan oleh sejumlah masyarakat di Kabupaten Bandung seperti di Rancaekek, Dayeuhkolot, Baleendah, dan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Beberapa saat setelah gempa, warga keluar dari rumah. Mereka membicarakan guncangan gempa yang cukup terasa.

"Gempa," kata Nani, warga Rancamanyar, Baleendah, Kabupaten Bandung.

Pranata Humas Ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Hadi Rahmat mengatakan, masih mendata dampak kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi bermagnitudo 4,2 itu.

"Masih dicek," kata Hadi Rahmat.

(Angkasa Yudhistira)

      
Gempa Bumi Gempa Bandung gempa
