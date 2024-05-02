Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Mobil Tabrakan di Tol Japek, Terpental Lalu Terbakar Hebat

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |04:15 WIB
4 Fakta Mobil Tabrakan di Tol Japek, Terpental Lalu Terbakar Hebat
Mobil tabrakan di Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Rahmat Hidayat)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Kilometer 6 B arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Rabu 1 Mei 2024. Kecelakaan tersebut melibatkan dua mobil.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu 1 Mei 2024 pukul 06.40 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan yakni minibus Avanza (KR1) dan truk pikap (KR2).

"Awal mula minibus Avanza (KR1) dan truk pikap (KR2) melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta," kata Amir Sanusi melalui keterangan tertulis.

Berikut fakta-faktanya:

1. Mobil Pecah Ban

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan Avanza yang sedang melaju di lajur 3 mengalami pecah ban kiri depan. Setelah membanting setir ke kanan kemudian mobil Avanza berhenti di jalur 4.

2. Mobil Ditabrak Pikap

Kemudian, secara tiba-tiba dari arah yang sama kendaraan pikap melaju kencang hingga menabrak mobil Avanza.

"Banting setir ke kanan kemudian berhenti di lajur 4. Lanjut datang KR2 menabrak KR1 yang berhenti di lajur 4," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
