HOME NEWS INTERNATIONAL

Brigade Al-Qassam Terlibat Bentrokan Sengit dengan Tentara Israel di Rafah Timur

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |17:02 WIB
Brigade Al-Qassam Terlibat Bentrokan Sengit dengan Tentara Israel di Rafah Timur
Brigade al Qassam terlibat bentrokan sengit dengan Israel di Rafah (Foto: Anadolu Ajansi)
A
A
A

RAFAH - Sayap bersenjata kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Rabu (8/5/2024) mengatakan para pejuangnya terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Israel di Rafah di Jalur Gaza selatan.

“Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh (Israel) yang menyerang di Rafah timur,” kata brigade tersebut dalam sebuah pernyataan singkat, dikutip Anadolu Ajansi.

Kelompok terpisah, Brigade Al-Quds, sayap bersenjata kelompok Jihad Islam, juga mengumumkan bahwa pasukannya terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Israel di Rafah timur.

Avichay Adraee, juru bicara tentara Israel, mengatakan tentara Israel sedang melakukan serangan mendadak terhadap apa yang disebutnya sebagai target Hamas di wilayah Rafah timur.

Sebelumnya pada Selasa (7/5/2024), pasukan Israel menguasai penyeberangan perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, menutupnya untuk semua lalu lintas.

Pada Senin (6/5/2024), pasukan Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga Palestina di Rafah timur, sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai awal dari serangan Israel yang telah lama dikhawatirkan terhadap kota tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina.

Halaman:
1 2
      
