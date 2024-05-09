Pria Ditemukan Tergelatak di Semarang, Kondisi Penuh Luka Tangan Terikat Tali

SEMARANG – Seorang pria ditemukan tergelatak di pinggir jalan tikus di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Kamis (9/5/2024). Saat kali pertama ditemukan, kondisinya pingsan dengan tubuh penuh luka. Selain itu, tangan korban terikat tali kampar.

Korban ditemukan pukul 07.55 WIB di jalan pinggir sungai Jembatan Kalibabon alias jalan tikus menuju Pasar Banjardowo, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk.

Hasil identifikasi Polsek Genuk, pria tersebut diketahui bernama Sukirman (39) warga Sriwulan RT09/RW01, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Tak jauh dari korban ditemukan sebuah sepeda motor matik. Kondisinya penuh lumpur, termasuk pria itu ketika kali pertama ditemukan. Dia mengenakan celana panjang dan kaus serta ada jaket warna gelap.

“Saat itu ada warga melintas di lokasi menggunakan truk, melihatnya kondisi tergelatak di pinggir jalan tak sadarkan diri,” kata Kapolsek Genuk Kompol Rismanto pada keterangannya kepada wartawan, Kamis

Warga alias saksi yang melihat korban masih hidup lalu memberitahukan ke warga lain yang ada di sekitar lokasi, sebelum melaporkan ke Polsek Genuk.

Petugas Polsek Genuk datang di lokasi tak lama setelah mendapat laporan, termasuk tim medis. Mereka mengevakuasinya ke RSI Sultan Agung Semarang untuk mendapatkan perawatan medis.

Kompol Rismanto menambahkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, didapati sejumlah luka lecet di tubuh korban yakni di bahu kanan, dada dan tangan kiri, serta lutut kiri dan kanan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” sambungnya.