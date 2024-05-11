Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Koruptor Sudah Meninggal Tapi Masih Doyan Duit

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |05:00 WIB
Humor Gus Dur: Koruptor Sudah Meninggal Tapi Masih Doyan Duit
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal dengan gaya humornya yang membuat banyak orang terpingkal-pingkal. Gus Dur pernah berkelakar tentang banyak kisah yang dijadikan bahan guyonannya.

Gus Dur pernah menyindir koruptor saat dia mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi dukungan atas itikad baik dalam memberantas koruptor.

Kemudian, Gus Dur bersama sejumlah orang yang setia mendampinginya seperti Maman Imanulhaq menuju Kantor PBNU usai memberi dukungan kepada KPK dalam komitmen pemberantasan korupsi. Saat mereka dalam satu mobil, Gus Dur sempat melontarkan gurauan kepada Maman.

“Inget ya, kalau doa jangan dikorupsi. Masa doa rabbana taqabbal minna-nya tidak ada watub ‘alaina-nya,” kata Gus Dur yang membuat Maman terbahak karena tersindir.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
koruptor humor gus dur Gus Dur
