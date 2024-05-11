Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Wanita Korban Pembunuhan Dalam Lemari Dimakamkan, Ibu Korban Syok Sempat Dimimpikan

Toiskandar , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |03:30 WIB
Wanita Korban Pembunuhan Dalam Lemari Dimakamkan, Ibu Korban Syok Sempat Dimimpikan
Pemakaman mayat wanita yang ditemukan dalam lemari (Foto: Toiskandar)
A
A
A

INDRAMAYU - Suasana duka menyelimuti pemakaman wanita muda, korban pembunuhan di kamar kost di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (10/5/2024).

Sejumlah keluarga tampak mengantarkan korban kekejian teman kencannya tersebut ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sebelum dikabarkan tewas, keluarga memiliki firasat di mana ibunya didatangi korban dalam mimpi.

Jenazah Anita dimakamkan di pemakaman umum Desa Dadap Baru, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Sejumlah kerabat hingga rekan sejawatnya, tampak mengiringi prosesi pemakaman. 

Ibu korban yang sempat pingsan dan masih syok pasca tewasnya wanita berusia 21 tahun tersebut. Ia tampak tak kuasa mengantar anaknya ke pemakaman.

Keluarga tak menyangka korban yang berniat menjadi pekerja migran dan akan berangkat dalam waktu dekat justru harus meregang nyawa dengan cara yang tragis. 

Kakak korban, Nano Sumarno mengatakan, keluarga mengetahui tewasnya korban dari media sosial dan mendapat kabar dari Polsek Juntinyuat yang mencoba mencocokkan identitas korban dan keluarganya. Bahkan, setelah mendapat kabar tersebut, ibu korban pingsan dan syok berat.

Sebelum dikabarkan tewas, keluarga mengaku jarang berkomunikasi dengan korban yang terakhir meminta izin untuk menjadi tenaga kerja wanita. Namun, firasat datang dari mimpi ibunya, di mana korban yang lama tak pulang mendatangi rumah tanpa sepatah kata menemui ibunya.

