HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tahan Pelaku Pembunuhan yang Bungkus Korbannya Pakai Sarung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |00:01 WIB
Polisi Tahan Pelaku Pembunuhan yang Bungkus Korbannya Pakai Sarung
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan FA (23) dibantu NA (28) sebagai tersangka kasus pembunuhan pemilik warung kelontong inisial AH (32) yang jasadnya ditemukan di Pamulang dengan kondisi terbungkus sarung.

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Ully saat sikonfirmasi, Senin (13/5/2024).

FA yang merupakan pelaku utama dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Sementara NA dijerat dengan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

Tersangka FA ditangkap saat menjadi tengah diperiksa sebagai saksi. Dari keterangan yang diberiksa FA bukti mengarah kepada dirinya pelaku dan hingga akhirnya dia tetapkan sebagai tersangka. Sementara tersangka NA ditangkap pada Sabtu malam.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
