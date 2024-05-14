Puluhan Pelajar di Depok Nyalakan Seribu Lilin dan Doakan Korban Kecelakaan SMK Lingga Kencana

JAKARTA - Puluhan pelajar sekolah turun ke jalanan di kawasan Grand Depok City (GDC), Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Senin (13/5/2024) malam tadi.

Mereka menyalakan 1.000 lilin sekaligus mendoakan korban kecelakaan maut bus di Subang, Jawa Barat, yang ditumpangi rombongan SMK Lingga Kencana Depok.

Informasi itu salah satunya diunggah akun Instagram @infodepok24 pada Senin (13/5/2024) malam tadi sekira pukul 20.30 WIB. Tampak dalam video yang diunggah, pelajar yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100 orang itu berjalan di jalanan menuju ke kawasan Jembatan Grand Depok City.

BACA JUGA: Pelajar Indonesia di Jerman Belajar Jadi Pengusaha untuk Tembus Pasar Eropa

Terdapat pelajar yang membawa poster dari kertas besar bertuliskan RIP SMK Lingga Kencana. Saat berada di sekitar jembatan GDC, para pelajar itu menyalakan lilin dan meletakannya di pinggiran jembatan.

Selain menyanyikan lagu, para pelajar itu juga melantunkan doa secara bersama-sama. Aksi 1.000 lilin itu digelar para pelajar tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama pelajar yang telah menjadi korban kecelakaan maut di Subang itu.