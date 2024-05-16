Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kisah IRT di Bantul Ditangkap Warga Gegara Curi Petai untuk Suaminya yang Sakit

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |02:01 WIB
Kisah IRT di Bantul Ditangkap Warga Gegara Curi Petai untuk Suaminya yang Sakit
Aiptu Gangsal saat mediasi dengan pemilik petai (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo, Bantul, sebut saja R terpaksa diamankan warga gegara mencuri 10 lonjor petai, di jalan Cino Mati, Kalurahan Terong. Mirisnya, perempuan ini mengajak serta anaknya yang masih duduk di bangku SMP saat melakukan pencurian.

Bhabinkamtibmas Kalurahan Terong, Aiptu Gangsal Wirajati mengatakan, aksi pencurian itu sendiri terjadi beberapa hari yang lalu. Aksi pencurian itu sendiri berlangsung menjelang maghrib di mana hari sama sekali belum gelap.

"Itu ya kira-kira sebelum maghrib. Pokoknya masih terang belum gelap," tutur Aiptu Gangsal, Rabu (15/5/2024).

Aksi pencurian itu sendiri bermula ketika ibu dan anak tersebut baru saja dari wilayah Bantul. Keduanya ingin pulang ke rumahnya di Kalurahan Temuwuh dengsn mengendarai sebuah sepeda motor butut. Mereka melintas jalan Cino Mati.

Saat melintas di jalan Chino Mati itulah, ibu dan anak ini melihat ada pohon petai yang berbuah. Kebetulan pohon petai tersebut agak jauh dari pemukiman sehingga kondisinya cukup sepi.

Sang ibu kemudian berhenti sejenak dan berusaha memetik petai yang ada di pohon itu. Saat itu terlintas dalam benak perempuan tersebut jika suaminya suka dan ingin makan petai. Kebetulan suami perempuan tersebut tengah dirundung sakit dan hanya diam di rumah.

Tak banyak petai yang perempuan petik hanya sekitar 10 helai atau lonjor. Setelah merasa cukup, perempuan ini bergegas menuju ke sepeda motornya untuk meneruskan perjalanannya pulang ke rumahnya di Kalurahan Temuwuh.

Perempuan ini rupanya tidak menyadari jika aksinya sejak awal diintai oleh warga. Warga yang saat itu melakukan pengintaian langsung menyergapnya. Perempuan tersebut kemudian dibawa ke rumah pemilik petai untuk diinterograsi.

"Jadi ada warga yang mengetahuinya kemudian mengamankan mereka berdua," kata dia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182416//pencurian-1AHP_large.jpg
Pemuda Asal Batam Nekat Curi iPhone di Grand Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177385//mobil_listrik-Qx4y_large.jpg
Pencurian Kabel SPKLU Meningkat, Capai 900 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164327//mamah_muda_mencuri_motor-TONV_large.jpg
Mamah Muda di Lampung Nekat Curi Motor untuk Antar Anak Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164249//penangkapan_pencuri_motor-mvEK_large.jpg
Gelisah saat Dihentikan Polisi, Pria Ini Ternyata Maling Motor Bersenpi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3153904//wakil_direktur_reskrimum_polda_metro_jaya_akbp_putu_kholis_aryana-5SNu_large.jpg
Polda Metro Ungkap Ratusan Kasus Curanmor, Motor Curian Dikembalikan ke Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement